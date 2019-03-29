Продвижение ВСУ возможно только в «серой зоне», – эксперт. Новости

Продвижение украинской армии по неподконтрольной украинской власти территории Донбасса пока возможно лишь в пределах «серой зоны». А вот преодоление линии разграничения сторон уже становится смертельно опасным для украинских военных. Об этом рассказал бывший офицер ВСУ Анатолий Кравчук в комментарии сайта «Сегодня».

По его мнению, о такой масштабной операции, как взятие Горловки Донецкой области пока не может идти речи. «Это будет противоречить Минским договоренностям, поэтому, я думаю, что на данный момент никто ничего брать не будет. Если и есть какое-то продвижение, то оно в разрешенных пределах. Это передвижение по "серой зоне", которая не наша, не их», – говорит военный эксперт.

Взятие города возможно лишь в рамках проведения крупной операции. «Если говорить, можем ли мы вообще взять Горловку, то мое убеждение – абсолютно. Просто надо подготовить операцию и провести ее. Это точечная операция, которая должна быть заранее подготовлена. И именно под эту операцию должны быть подготовлены специальные силы и мероприятия. Сейчас же мы стоим в позиционной обороне и не можем взять Горловку, потому что к этому не готовы», – продолжает эксперт.

Но если такую операцию все-таки подготовить, надо оценивать все риски, подчеркивает Кравчук.«Надо смотреть на целесообразность этого продвижения. Ведь враг не движется, он зарылся глубоко и основательно. А когда наши ребята продвигаются на 50-100 метров, то им надо вгрызаться в сырую землю с нуля. И это очень для нас опасно. Каждое продвижение смертельно опасно для людей», – подытожил он.

Напомним, что, по мнению экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского, если бы Украина при гарантиях НАТО о невмешательстве России решилась на деоккупацию неподконтрольной украинской власти териитории Донбасса, на это ВСУ понадобилось бы максимум две недели, потери были бы минимальными, потому что члены незаконных вооруженных формирований покинули бы эту территорию. Также сообщалось, что волонтер Юрий Мысягин считает, что Горловку невозможно взять за три дня, и ВСУ сейчас не будут этим заниматься.

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