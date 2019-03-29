Беспилотник США совершил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе. Новости

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США сегодня, 29 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма. Об этом сообщает мониторинговый авиаресурс PlaneRadar.

Сообщается, что около 6:00 по киевскому времени беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию и вошел в воздушное пространство Украины. В 11:00 RQ-4B-30 Global Hawk несколько раз пролетел вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

В 15:00 беспилотник завершил полет над Донбассом и направился на юг, где в 16:25 уже осуществлял мониторинг вдоль побережья оккупированного Россией Крыма.

Ранее сообщалось какие именно данные собирает БПЛА.

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