СБУ разоблачила завербованного спецслужбой РФ жителя Луганской области. Новости

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили очередную попытку российских спецслужб использовать украинских граждан для выполнения разведывательных задач в ущерб госбезопасности страны. В частности, был завербован житель Луганской области. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники ФСБ Российской Федерации завербовали бывшего украинского милиционера, жителя Луганщины. Российскими кураторами были отработаны задачи собирать и передавать российской спецслужбе за денежное вознаграждение актуальные сведения об общественно-политической ситуации в Украине, места дислокации, маршруты передвижения, состояние боеготовности подразделений ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Злоумышленник также должен был подыскивать и изучать настроения пророссийски настроенных военных и правоохранителей», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, бывшего украинского милиционера завербовал во время его поездки на территорию Ростовской области (РФ) сотрудник ФСБ РФ Сергей Морозов, используя искусственно созданную спецслужбой компрометирующую ситуацию.

Контрразведкой СБУ также установлено, что мужчина в разное время находился на агентурной связи у сотрудников ФСБ РФ Сотникова Юрия и Корнильева Ивана. «Ему российскими кураторами, в частности, были поставлены задачи и предоставлены подробные инструкции для похищения и переправки на территорию РФ сотрудника СБУ или украинской военной разведки», – уточняется в сообщении.

Отмечается, что для принуждения к выполнению разведывательно-подрывных задач сотрудники ФСБ РФ применяли по отношению к нашему соотечественнику физическое и психологическое давление, угрозы в адрес членов семьи. Кроме этого, из-за пыток мужчина был вынужден признать себя «украинским шпионом», признавшись в этом для записи на камеру.

«Сейчас проводятся предусмотренные законодательством меры в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», – добавили в СБУ.