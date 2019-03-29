Порошенко анонсировал новую закупку вооружения в США. Новости

Президент Петр Порошенко анонсировал новую закупку новейшего вооружения в США. Об этом сегодня, 29 марта, он сказал в интервью двум украинским телеканалам – ICTV и «Украина».

«Именно в этой комнате (ситуационных центров в Администрации Президента – прим) Завершились переговоры о поставках Украиной Javelin. Также мы собираемся сейчас расширить это сотрудничество, и будет закуплено дополнительно новейшее вооружение, в том числе из США», – сказал Порошенко.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Напомним, что, по словам президента Украины Петра Порошенко, танкисты незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе стали отказываться выезжать на позиции, после того как ВСУ получили «Джавелины».

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