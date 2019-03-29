В «ДНР»: В Донецке провели массовую тренировку к сдаче норм ГТО (Фото). Новости

В «ДНР» сегодня, 29 марта, провели массовую тренировку на набережной реки Кальмиус в Донецке в качестве спортивной подготовке к выполнению норм ГТО. В ней участвовали более пятисот молодых активистов общественной организации «Молодая республика».
«Сегодня здесь собрались учащиеся школ, средних и высших учебных заведений, молодые военнослужащие и другие. Мы видим большой отклик и надеемся, что такие мероприятия будут проводиться не только в Донецке, но и в других городах на постоянной основе», – сказал руководитель ОО «Молодая республика» Кирилл Макаров.
Еще один присутствующий на мероприятии местный общественник – руководитель «Народной дружины» Роман Трошин заявил, что выполнение норм ГТО является обязательным элементом будущего участника «Народной дружины». «1 марта был дан старт народной дружине, и чтобы стать народным дружинникам и получить удостоверение, молодежь должна сдать нормы ГТО. Сейчас идет подготовка к сдаче норм ГТО, которое начнется вот-вот, в начале апреля», – сказал Трошин.
Напомним, что в «ДНР» при разработке своего комплекса «ГТО ДНР» («Готов к труду и обороне Донецкой народной республики») отказались от нормативов «ГТО России», а взяли за основу аналогичный комплекс Белоруссии.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам YouTube
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