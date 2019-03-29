Погорел на взятке: На Луганщине будут судить чиновника облпотребсоюза. Новости

На Луганщине Северодонецкая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении специалиста Луганского областного союза потребительских обществ, который подозревается в получении взятки. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Как установило следствие, сотрудник потребсоюза получил от частного предпринимателя 16 тыс. грн за содействие в заключении договора субаренды нежилого помещения в Станице Луганской.
«Действия должностного лица инкриминируются ч. 3 ст. 354 УК Украины (получение работником организации, не являющимся должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием положения, которое занимает работник на предприятии)», – говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования мужчина свою вину признал в полном объеме. Сейчас обвинительный акт направлен в Северодонецкий городской суд.
Уточняется, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 100 до 200 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Читайте также:
- В Киеве будут судить врачей, вымогавших взятку у ветерана АТО
- На Луганщине будут судить за взятку доцента университета-переселенца
- Более 100 тыс. грн: На Луганщине за взяточничество задержали чиновника Госслужбы по вопросам труда
- В Краматорске на взятке попался чиновник Службы автодорог
- В Краматорске на взятке попался чиновник Службы автодорог
- В Донецкой области поймали на взятке двух сотрудников Нацполиции
- В Луганской области поймали на взятке сотрудника союза потребительских товариществ
- В Луганской области на взятке поймали налоговика: Вымогал деньги за бесплатную справку
- В Мариуполе поймали на взятке чиновницу исполнительной службы
- СБУ разоблачила на взятках чиновников Донецкого медицинского вуза-переселенца (Фото)
- На Луганщине на взятке попался судебный эксперт-криминалист (Фото)
- Вымогал 24 тыс. долл.: На взятке погорел командир Ровенского военного полигона
Комментарии