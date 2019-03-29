Погорел на взятке: На Луганщине будут судить чиновника облпотребсоюза. Новости

На Луганщине Северодонецкая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении специалиста Луганского областного союза потребительских обществ, который подозревается в получении взятки. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установило следствие, сотрудник потребсоюза получил от частного предпринимателя 16 тыс. грн за содействие в заключении договора субаренды нежилого помещения в Станице Луганской.

«Действия должностного лица инкриминируются ч. 3 ст. 354 УК Украины (получение работником организации, не являющимся должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием положения, которое занимает работник на предприятии)», – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования мужчина свою вину признал в полном объеме. Сейчас обвинительный акт направлен в Северодонецкий городской суд.

Уточняется, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 100 до 200 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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