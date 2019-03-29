Каждый километр линии соприкосновения находится и под видео–, и инфракрасным наблюдением, – Порошенко. Новости

Каждый километр линии соприкосновения на Донбассе находится под видеонаблюдением и картинка передается на мониторы в ситуационную комнату президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня, 29 марта, он сказал в интервью двум украинским телеканалам – ICTV и «Украина».

«Это, кстати, вражеские позиции. Это позиции российских войск, которые находятся под постоянным мониторингом. Все, каждый километр линии столкновения находится и под видео–, и под инфракрасным наблюдением. И это позволяет дать эффективный отпор на какое–либо нарушение режима прекращения огня. И враг платит сегодня высокую цену из-за нашего ответного огня», – сказал Порошенко.

Он напомнил, что на сегодняшний день ВСУ хорошо оснащены специальным военным оборудованием и имеют современное вооружение, в том числе антиснайперские комплексы, уникальные противотанковые комплексы.

Порошенко добавил, что может наблюдать ситуацию на фронте в режиме реального времени.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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