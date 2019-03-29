В Покровске заработали электронные медицинские карты (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) внедряют электронные медицинские карты. Бумажные будут постепенно выводить из обращения. Нововведение действует три дня.

По словам врача семейной медицины Светланы Васиной, электронную карту заполняют, когда пациент еще на приеме. «Больному необходимо обратится в регистратура, где будут внесены его персональное данные. Дальше, все его жалобы, анамнез, будут занесены в электронные книги», – говорит она.

Все карты пронумерованы. В них содержится информация о больном: имя, где живет и номер мобильного телефона. Доступ к базе есть только у медиков.

«Пока мы параллельно ведем амбулаторные карты и электронные, в дальнейшем планируем отказаться от бумажной системы и перейти полностью на электронную», – рассказывает руководитель КНП «Покровский центр первичной медико-санитарной помощи» Инесса Острянина.

Бумажную первичную медицинскую документацию больного выбрасывать не будут. Она еще действует. Все записи впоследствии перенесут в компьютер. Но пока на прием к врачу советуют взять с собой паспорт.

За время, пока система внедряется, сбоев в работе не было. Записи с электронной карточки распечатывают для пациентов.

Жительница Покровска Лидия Алексеевна довольна, потому что почерк у врачей разный. И не всегда разберешь, что написано. «Если распечатают, то лучше будет, понятнее», – говорит пациентка.

Персональные данные пациентов и их истории заболеваний надежно защищены. По крайней мере, так уверяют специалисты.

«Для этого получили все сертификаты по защите информации, у нас установлено специальное оборудование, которое связывает нас с сервером в Краматорске, имеются каналы шифрования», – пояснил системный администратор КНП «Покровский центр первичной медико-санитарной помощи» Сергей Кравчук.

Вход в электронную карту осуществляется через логин и пароль. Доступ к такой медицинской карте вскоре будет и у самих пациентов.

Источник: ТК «Донбасс»