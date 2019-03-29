Бороться с агрессией РФ в Украине поможет расширение НАТО, – вице-премьер. Новости

Размещение военных подразделений стран-членов Североатлантического альянса на территории Украины может быть перспективой в борьбе с агрессией РФ. Так считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе,о чем она заявила в интервью «Радио НВ».

В то же время заместитель премьер-министра отметила, что сейчас украинским законодательством не предусмотрено размещение военных подразделений дружественных по отношению к Украине стран без наличия баз их дислокации. «Я совершенно не исключаю той возможности, что размещение подразделений без наличия баз, не предусмотрено нашей Конституцией, наших союзников, очевидно, может быть перспективой (в борьбе с агрессией РФ) для Украины», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые меры противодействия российской агрессии в Украине.