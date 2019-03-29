Всеукраинская акция в поддержку Юлии Тимошенко объединила мариупольцев (Фото). Новости

Сегодня, 29 марта, в Мариуполе состоялся заключительный этап Всеукраинской акции объединения «Украина выбирает перемены» в поддержку кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко.

В рамках тура в столицу Приазовья приехали народные депутаты Украины Сергей Соболев, Алена Шкрум, Алексей Рябчин, лидер партии «Основа» Сергей Тарута, а также Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько и Народный артист Украины Павел Зибров.

Акция началась с выступления артистов, которые порадовали мариупольцев любимыми хитами, а также высказались в поддержку Юлии Тимошенко.

«Я очень счастлива, что мы именно в Мариуполе заканчиваем нашу большую поездку по Украине. Это очень символично. В каком бы мы городе не находились, все украинцы хотят одного. Им нужно, чтобы в Украину вернулся мир и возродилась экономика», – сказала народный депутат Украины Алена Шкрум.

Она отметила, что для команды «Батькивщины» это очень важно. Именно потому была создана конкретная программа – «Новый курс Украины». «Мы знаем, как можно за первые 100 дней президентства, за первый год поднять экономику… Юлия Тимошенко взяла на себя персональную ответственность. Нас ждет снижение цен на газ вдвое. Первые шаги, которые будут сделаны, позволят хоть немного дать дышать экономике. Это позволит поднять зарплаты и пенсии за первые годы правления новой власти и нового Президента. Только это нам сможет дать мирную и развитую Украину, только это нам может дать возможность победить в войне», – подчеркнула Шкрум.

Свою поддержку Юлии Тимошенко высказал и народный депутат Украины, а также лидер партии «Основа» Сергей Тарута: «Я рад быть снова в родном городе, где я состоялся, где я учился, где работал на комбинате "Азовсталь". Сегодня я здесь для того, чтобы сделать правильный выбор. В воскресенье каждый из нас пойдет голосовать и делать свой выбор, выбор за наше будущее. Выбор за мирный Донбасс, за мирную Украину, за счастливую процветающую страну. Свой выбор я уже сделал, когда вместе с политической партией "Основа" мы поддержали Юлию Владимировну. Для нас это было очень важное решение».

По мнению Таруты, президентские и парламентские выборы в 2019 году – это последний шанс сделать страну успешной. И только выбор мудрого Президента даст шанс Украине на счастливое будущее.

Сегодня городу-герою Мариуполю аплодировали жители Киева. Был организован телемост, который объединил 3 города – Львов, Киев и Мариуполь. Через большой экран Юлия Тимошенко лично смогла обратиться к жителям Мариуполя, которые собрались на площади Свободы.

«Я хочу сказать спасибо Мариуполю – героическому городу и героическим людям, которые защитили Украину, которые не дали оккупанту захватить нашу землю. Сегодня у нас на связи 2 форпоста – Львов и Мариуполь, а между ними – большая Украина, которая сегодня имеет только один путь объединения. Нас с вами много лет перед каждыми парламентскими выборами разъединяли. Ради рейтингов и ради того, чтобы забрать какие-то куски территорий под свое влияние. Нас делили по политическим, по языковым по религиозным и культурным признакам. Но для того, чтобы страна процветала и была сильной, нам нужно объединиться. Мы должны отбросить в сторону все, что нас разъединяет и взяться за руки. Когда мы станем одной семьей, мы сможем достичь многого», – сказала Юлия Тимошенко.

Собравшиеся на площади уверены, что 31 марта в истории Украины появится новый этап. Это произойдет после выбора Президентом Украины сильной и мудрой женщины. В стране наконец-то наступит настоящий расцвет и страну ждет только процветание.

Данный материал является материалом предвыборной агитации кандидата на пост Президента Украины Тимошенко Юлии Владимировны