В Донецкой области подготовились к пропуску паводка. Новости

Гидроузлы и плотины с открытыми водосливами и водосбросами, оборудованными затворами с подъемными механизмами в Донецкой области готовы к пропуску весеннего паводка. Об этом сообщает КП «Компания "Вода Донбасса"».

В сообщении отмечается, что ежегодно для безаварийного пропуска весеннего паводка в КП «Компания "Вода Донбасса"» проводится комплекс технических мероприятий по предотвращению подтопления населенных пунктов паводковыми водами.

В марте специальной комиссией, созданной на предприятии, закончена выборочная проверка степени готовности речных гидроузлов к пропуску весеннего паводка с учетом фактической гидрометеорологической обстановки.

«Анализ полученных данных показал удовлетворительную готовность гидроузлов и плотин с открытыми водосливами и водосбросами, оборудованными затворами с подъемными механизмами», – говорится в сообщении.