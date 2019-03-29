Выборы-2019: В бюллетене останется 39 кандидатов. Новости

Публичные заявления отдельных кандидатов на пост президента, которые были обнародованы в последние дни, не имеют никаких правовых последствий, изменения в бюллетени уже не будут вноситься. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, сообщает «Укринформ».

«Комиссия подчеркивает, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий», – говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что комиссия принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост президента в случае его обращения в любое время после регистрации, однако не позднее чем за 23 дня до выборов, с письменным заявлением об отказе от баллотирования.

Таким образом, срок подачи в Центризбирком данного обращения кандидата истек 7 марта. «Итак, по состоянию на 29 марта 2019 года Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 39 кандидатов на пост Президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса», – подчеркнули в комиссии.

В то же время в ЦИК обратились в окружные избирательные комиссии с просьбой довести до сведения всех участковых избирательных комиссий требования закона о выборах президента о том, что «внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии запрещается». При этом в Центризбиркоме обратили внимание, что в соответствии с законом виновніе в противоправной порче избирательных бюллетеней возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом.

«ЦИК предостерегает от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени без решений Центральной избирательной комиссии», – добавили в комиссии.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.