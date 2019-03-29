Выборы-2019: Аваков рассказал о работе правоохранителей в день выборов 31 марта. Новости

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Выборы-2019: Аваков рассказал о работе правоохранителей в день выборов 31 марта

29.03.19 21:57dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Безопасность голосования на выборах 31 марта будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников МВД Украины. Об этом сегодня, 29 марта, заявил министр МВД Укарины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, безопасность и правопорядок в избирательных комиссиях (участковых, окружных и ЦИК) будут обеспечивать 78 тыс. полицейских и спасателей. «То есть, возле каждого избирательного участка будет постоянно дежурить 2 сотрудника полиции и один спасатель», – сказал Аваков.

По его словам, маршруты 3246 патрульных экипажей с 11 400 полицейскими переориентированы так, чтобы они могли прибывать на вызов к избирательному участку максимально оперативно.

Для обеспечения фиксации и квалификации правонарушений во всех населенных пунктах будут дежурить группы быстрого реагирования Патрульной полиции. А для проведения следственных действий сформировано 1 127 следственно-оперативных групп, включающих 4 500 полицейских.

По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции – 147 групп (223 человека) и ГСЧС –71 группа (339 специалистов), включая кинологов и четвероногих помощников, и 107 радиохимических расчетов (325 человек).

10 600 спасателей ГСЧС обеспечат дежурство 5 084 пожарных и аварийно-спасательных групп. На пожарных постах будут дежурить 28,8 тыс. сотрудников.

Безопасность в пунктах пропуска дополнительно будут обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы – 1 700 человек. 326 групп, 1,3 тысячи пограничников, дополнительно привлекаются на усиленное патрулирование приграничных районов.

1,9 тысяч сотрудников Государственной миграционной службы по всей стране помогут оперативно решить проблемы с паспортами и регистрацией, если это будет возможно в рамках закона. Кроме того, ГМС обеспечит взаимодействие с ОИК, ЦИК, органами регистрации и НПУ – по уточнению сведений и возможных правонарушениях.

По словам Авакова, также в режим оперативного дежурства переводятся КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заступят на дежурство 8 213 бойцов Нацгвардии и 3 600 полицейских. «Если вы заметили нарушение избирательного законодательства или общественной безопасности – обратитесь к полицейскому. Или – к любому сотруднику МВД: спасателю, нацгвардейцу, пограничнику. Каждый придет вам на помощь! Важное уточнение: если противоправное действие происходит в помещении избирательного участка – решение о привлечении полиции принимает избирательная комиссия. Перед тем, как на ваш избирательный участок привезли бюллетени, он был проверен взрывотехниками, пиротехниками и кинологами со служебными собаками. С этого момента он находился под круглосуточным контролем полиции до самого открытия – он безопасен!», – пишет министр МВД.

Он уточнил, что координацию и взаимодействие всех служб и сотрудников, задействованных в обеспечении порядка и безопасности выборов, обеспечивает Ситуационный центр МВД. В работе Центра участвуют представители всех ЦОВВ, координируемых МВД, наши партнеры от Гражданской сети «ОПОРА», репрезентанты миссий международных наблюдателей.

Аваков добавил, что в ситуационном центре МВД круглосуточно работает горячая линия +38044-254-97-56.

Для приема информации от иностранных наблюдателей в Центре дежурят полицейские, владеющие английским. Информацию также можно направлять на электронную почту redactor@police.gov.ua.

По словам Авакова, планируется в течение дня 31 марта каждые два часа проводить брифинги для журналистов, чтобы информировать о том, как проходит процесс голосования в стране.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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