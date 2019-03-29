80 грн на избирателя: Выборы-2019 стали еще и самыми дорогими для государства (Видео). Новости

Нынешние президентские выборы превзойдут все предыдущие не только по количеству кандидатов и длиной бюллетеней, но и по стоимости самых выборов. Свои расходы на них Центризбирком увеличивал уже несколько раз. Государству нынешняя президентская гонка обойдется в 2 млрд 355 млн грн, передает телеканал «Украина».

К примеру, в 2010 году президентские выборы стоили 1,53 млрд грн, в 2014-м – 1,97 млрд грн.

В ЦИКе понимали вероятный масштаб этих выборов. И бюджета, который приняли на эти цели еще в январе – все равно не хватило. Рекордное количество кандидатов создала «дыру» в 447 млн грн, т.к. тогда рассчитывали максимум на 25 претендентов, а получили в итоге 39 кандидатов. Из-за этого выросли расходы и на печать бюллетеней, и на финансирование избирательных комиссий, оплату их труда и частую перерегистрацию председателей.

«Печать программ кандидатов – это тоже увеличивает расходы. Средства, которые идут на публикацию в средствах массовой информации изменений в составе окружных избирательных комиссий, это тоже большие деньги, потому что кандидаты очень активно пользуются своим правом на смену членов комиссий», – пояснил зампредседателя ЦИК Евгений Радченко.

Если разделить 2 млрд 355 млн грн ориентировочно на 30 млн избирателей, которые придут на участки, получится по 80 грн на каждого.

Небольшую часть расходов на выборы покроют и сами кандидаты. Каждый из 44-х претендентов, которые баллотировались изначально, внес по 2,5 млн грн. Суммарно это – 110 млн грн. Кандидатам, которые пройдут во второй тур, деньги вернут. Поэтому претенденты покрывают в бюджете только 105 млн грн.

Рекордное в этом году и количество наблюдателей на выборах. На участках будут представители 139-ти общественных организаций из Украины. Это десятки тысяч людей. До 2 тыс. человек приедут из-за границы. Но, по заключению Гражданской сети «Опора», не все наблюдатели беспристрастны. Общественники выяснили, что 36 организаций непосредственно связаны с кандидатами. Еще 55 – с политическими партиями или представителями депутатов.

«Неправительственные организации могут распространять неоднозначный или недостоверный контент, информацию относительно оценок избирательного процесса, хода голосования, его результатов. Очевидно, что часть из них выйдет в информационное поле с контраверсионными разноплановыми заявлениями по оценке избирательного процесса», – говорит председатель правления ГС «Опора» Ольга Айвазовская.

Поэтому выборы могут стать и рекордными по количеству нарушений и судебных дел. В том числе и из-за технических кандидатов, которые фактически не ведут агитации, но делегируют множество своих представителей в комиссии, чтобы считать голоса. «Они могут использоваться для атак на конкурентов, то есть когда через формально созданные избирательные фонды технических кандидатов проплачивается негативная кампания против реального участника выборов», – дополняет аналитик ГС «Опора» Александр Клюжев.

Поэтому, говорят эксперты, прежде чем поставить галочку в бюллетени, стоит осознать – кристально чистых предвыборных кампаний нет. И выбирать нужно с холодным умом.