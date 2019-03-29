В Донецкой области работники двух шахт начали забастовку. Новости

В Донецкой области работники двух шахт ГП «Торецкуголь» прекратили работу. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает профсоюз работников угольной промышленности Украины.

«В ЦК профсоюза работников угольной промышленности Украины обратился председатель Торецкой территориальной организации В.Щербань. Он сообщил о крайне критической ситуация, которая сложилась на шахтах «Северная», «Южная» ГП «Торецквуголь», где работники прекратили работу, в связи с отсутствием денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работники этих шахт, а также шахты «Новая» не получают заработную плату в течение трех месяцев с начала 2019 года.