Украина выбирает президента: Что обещали кандидаты перед «днем тишины» (Видео). Новости

Сегодня, 29 марта, – последний день перед выборами, когда кандидаты в президенты еще могли повлиять на избирателей. В ходе сегодняшних встреч они делал акценты на восстановление мира, поддержке пенсионеров и молодежи, передает телеканал «Украина».

Петр Порошенко убежден, что новая украинская армия – основа надежности и безопасности государства. Говорит, что последние 5 лет были сложными. В 2014 году страна получила разграбленную армию. Сейчас же создали прочный фундамент для изменений. Следующие 5 лет – время воплощать их в жизнь.

«Именно на передовой, в последний раз я там был на позапрошлой неделе, четко понимаешь, потеряем государство – беда придет в каждый украинский дом, поэтому и защищаем и отвоевываем каждый дом. За 5 лет мы с вами создали фундамент нашего украинского дома. Этот фундамент – армия, язык и вера. Мы, украинцы, сумели создать армию, которая остановила агрессора, наши воины защищают не только Украину, не только суверенитет и территориальную целостность, они защищают всю европейскую цивилизацию», – подчеркнул он.

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Олег Ляшко уверен, что будущее Украины – в руках молодежи. И именно ей нужна сейчас поддержка. Сегодня политик был на Черниговщине. На встречу с ним пришли около 5 тыс. человек. Ляшко отмечал, что для того, чтобы преодолеть бедность и вернуть наших заробитчан из-за рубежа, надо обеспечить украинцев рабочими местами дома. А еще платить достойную зарплату и гарантировать доступную и качественную медицину.

«Эти ребята своим горбом всего в жизни пытаются добиться, честно пашут. И им нужно дать шанс, возможности для развития и для того, чтобы жить в стране. Нам нужен порядок, уже хватит бардака – восстановить экономику, победить бедность, создать новые рабочие места, увеличить зарплаты, дать справедливые пенсии, справедливые тарифы на коммуналку и цены на лекарства. Мой приоритет – возвращение мира, территорий Крыма и Донбасса, победа в войне», – сказал политик.

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Сегодня акция «Украина выбирает изменения» в поддержку Юлии Тимошенко собрала 30 тыс. человек. Она объединила телемостом Киев, Мариуполь и Львов. Лидер «Батькивщины» уверена, что главная задача для будущего президента – это благосостояние украинцев.

«Мы с вами поменяем все, для того, чтобы никто и никогда больше не платил заработную плату в конвертах. Мы поменяем единый социальный взнос на персонифицированную пенсионную систему. И нашим пенсионерам будут платить зарплату, как в нормальных европейских странах: каждый пенсионер будет иметь свой частный пенсионный счет в банке на всю жизнь, на который будет перечисляться взносы. И тогда ни у кого при выходе на пенсию ничего не надо будет просить, у каждого будут свои пенсионные деньги», – обратилась Тимошенко.

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Мирная инициатива Александра Вилкула получила 1 млн 300 тыс. голосов поддержки. Подписи под документом волонтеры собирали по всей стране. Оппозиционер убежден, что не меньше людей его поддержит и на выборах. На форуме в Харькове политик призвал украинцев обязательно прийти на выборы и защитить каждый голос.

«Прежде всего, нужно быстро восстановить мир. Поддержать промышленность и реинтегрировать Донбасс, поднять экономику. Это обеспечит реальное повышение заработных плат и пенсий. Снизить тарифы до экономически обоснованных, стабилизировать цены. У нас профессиональная команда. Мы объединили реальную оппозицию, и к нам продолжают присоединяться. Это наш путь к успеху», – отметил Вилкул.