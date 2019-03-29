Обстрел Золотого: Снаряд чуть не разрушил мост (Фото). Новости

Сегодня, 29 марта, незаконные вооруженные формирования обстреляли прифронтовое Золотое (Луганская обл.). Об этом на своей на своей странице в Facebook сообщил председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко.

«В Золотом война набирает свои обороты. Горячей точкой становится центр города. Сегодняшний обстрел продолжался где-то с 16:30 до 18 часов. Стодвадцатка чуть не разрушила мост, соединяющий Горское и Золотое, метров на пять вперед и мост уже не был бы пригодным к использованию», – написал он.

По его словам, пострадали квартира и дом по ул. 1 Вольная и Молодежная. Среди жителей пострадавших нет.

Утром специалисты ВГА составят соответствующие акты для оказания помощи хозяевам помещений.

«Все чаще и чаще российские войска демонстрируют свою «мощь» перед мирными жителями Золотого. Запугать ВСУ в них нет, ни духа, ни ума, поэтому и пытаются запугать людей. Но люди реагируют адекватно ситуации – они люто ненавидят оккупантов», – резюмировал он.