В Донецкой области смогут проголосовать 47 тысяч военнослужащих . Новости

На территории Донецкой области создано 65 специальных избирательных участков, где смогут проголосовать 47 тыс. военных, которые служат в зоне Операции объединенных сил. Об этом сегодня, 29 марта на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Опора».

28 марта наблюдатели «Опора» в Донецкой области получили разрешения вести наблюдение за выборами на ряде специальных избирательных участков для голосования в зоне проведения Операции объединенных сил. «К тому, как будут проходить выборы в этих специальных участках, существует определенный общественный интерес. В частности, у нас об этом неоднократно спрашивали представители международных миссий по наблюдению за выборами и журналисты. Соответственно, возможность наблюдать за ходом голосования и получать оперативную информацию от наших наблюдателей очень важно», – пояснила координатор наблюдения «Опора» за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко.

Общественники уточнили, что согласно постановлению ЦИК №554 от 14 марта на территории Донецкой области создані специальные избирательные участки, благодаря этому военнослужащие, которые во время выполнения своих обязанностей находятся в Донецкой области, смогут 31 марта 2019 принять участие в очередных выборах президента Украины. Эти участки были созданы в зоне проведения Операции объединенных сил, именно там, где военные части находятся за пределами населенных пунктов, а военные выполняют свои боевые задачи и не могут проголосовать по месту своей дислокации.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.