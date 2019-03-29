Не платишь – не пользуйся: В Покровске должникам начали перекрывать воду (Видео). Новости

Жителей Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) задолжавших крупные суммы за воду, начали отключать от водоснабжения. Даже, когда хозяина нет дома.

Должники прячутся от коммунальщиков. По словам контроллера КП «Покровский городской водоканал» Светланы Гопко, один из должников не платит за услуги водоснабжения более двух лет. Не реагирует он и на письменные предупреждения.

«Неоднократно предупреждали о задолженности в 7 тыс. 80 грн. Это достаточно серьезная задолженность, накопившаяся не за один месяц. Человек не реагирует, значит будем воспринимать меры», – сказала Гопко.

Прибывшая по адресу неплательщика бригада горводоканала действует согласно предписанию. За долги – отключение. Для этого рабочие спускаются в колодец и отрезают водопроводную трубу.

Как рассказал бригадир Алексей, в частных домах отключение абонентов проходит иначе, чем в многоэтажках. «При отключении делаем видимый разрыв трубы, от врезки до хомута основной трубы», – поясняет он.

От контролеров водоканала скрывается еще одна должница. Не платит третий год, задолжала почти 9 тыс. грн.

«Абоненту вручено предупреждение, чтобы в 5-дневный срок оплатил задолженность, но, к сожалению, получатель не отреагировал», – отметила инженер абонентского отдела Елена Исакова.

Теперь должница останется без воды. Коммунальщики вычислили расположение соединительной трубы и задействовали спецтехнику.

Кроме того, по словам главного инженера КП «Покровский городской водоканал» Алексея Степченко, злостных должников через неделю заставят платить с помощью коллекторов.

«Будем взыскивать долги, которые безнадежные, которым больше трех лет. Однозначно будем описывать имущество», – сказал Степченко.

Однако, это только по решению суда. Сейчас жители Покровска задолжали водоканалу более 10 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»