На востоке Украины погиб 2961 украинский военный, – Порошенко. Новости

На востоке Украины с 2014 года погиб 2961 украинский военный. Об этом сегодня, 29 марта, сказал президент Украины Петр порошенко в интервью двум украинским телеканалам – ICTV и «Украина».

«На сегодняшний день 2961 украинский воин погиб во время этой войны. Это только состав боевых потерь. Безусловно, сейчас мы уже имеем другую армию, и мы порох держим сухим, оружие держим наготове, и уже нет никаких иллюзий в страны-агрессоре относительно той цены, которую придется заплатить, если она попытается восстановить широкомасштабное наступление на украинскую территорию», – сказал глава государства.

Порошенко акцентировал, что ВСУ открывают только огонь в ответ, при этом потери противника на сегодня значительно выше, чем у украинской армии.

Президент также высказал мнение по поводу окончания войны. «Война будет завершена в тот самый день, когда будет освобожден последний клаптик украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный», – сказал Порошенко.