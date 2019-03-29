Рева анонсировал создание Фонда гарантирования зарплат. Новости

Правительство хочет создать Фонд гарантирования зарплат. Об этом сегодня, 29 марта, сказал министр социальной политики Украины Аедрей Рева, сообщает «Обозреватель».

Министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что Фонд гарантирования заработных плат будет, очевидно, формироваться по поступлениям работодателей за застрахованных лиц.

По его словам, работникам предприятий, которые не будут получать заработную плату, даже вследствие объективных причин, будут идти выплаты из этого фонда.

Рева отметил, что поступления могут быть оформлены в виде увеличения отчислений из фонда оплаты труда на 1%.