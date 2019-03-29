Дело Савченко и Рубана направили в Верховный суд. Новости

Дело народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, направили в Верховный суд для определения подсудности. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда «РБК-Украина».
Коллегия судей судебной палаты частично удовлетворила постановление исполняющего обязанности председателя Соломенского районного суда об определении территориальной подсудности уголовного дела. «Киевский апелляционный суд не в праве решать вопрос о направлении уголовного производства по обвинению Савченко Надежды Викторовны и Рубана Владимира Владимировича из одного суда в другой, поскольку, согласно обвинительного акта уголовные правонарушения совершались в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.
Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращению с оружием.
Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.
Кроме того, сообщалось, что в рамках выборов-2019 Надежда Савченко подала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост президента, однако ЦИК ей отказала.
В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.
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