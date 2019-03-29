В условиях войны: Как в прифронтовой Петропавловке выживают супруги Рабчевские (Видео). Новости

В прифронтовом поселке Петропавловка (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) множество пустых домов. Мирные жители и сейчас выезжают отсюда. Супруги Рабчевские – одни из немногих, кто остались выживать в условиях войны.

По словам Лидии Рабчевской, раньше у порога дома, куда регулярно наведывается женщина, всегда встречали дети с внуками. Но вот уже пятый год в доме пусто. «Они хотят домой вернуться, но еще война, они боятся», – делится женщина.

Однажды снаряд взорвался именно в этом дворе. К счастью, никто не пострадал. Однако, разбитые окна поменять супругам не под силу. «Я их на зиму запечатываю одеялами», – поясняет женщина.

Сделать все запланированное в доме детей Лидия пытается как можно быстрее. Ведь находиться среди вещей, напоминающих о родных, невыносимо больно.

В своем доме Лидия Ивановна вместе с мужем занимаются земледелием. Это успокаивает пенсионеров. «А что тут сделаешь, этим только и живем», – говорит Лидия.

Работать на огороде супруги никогда не прекращали. Даже когда было очень опасно. «Оттуда и на Счастье снаряды сумасшедшие летели. Но обрабатывать-то землю надо», – рассказывает супруг Лидии Николай Рабчевский.

А вот о рыболовстве Николай Романович уже давно забыл. Любимая коллекция удочек пылится. «Раньше ловил помногу рыбы, а сейчас на Донец страшно ехать растяжки вокруг, уже сколько людей погибло. Были такие случаи неоднократно», – вспоминает мужчина.

Несмотря на все усилия супруги едва сводят концы с концами. «Нам очень было тяжело, пенсий нам не давали несколько месяцев, мы выживали как могли», – делится Лидия.

Тогда и сейчас настоящим спасением становится гуманитарная помощь Фонда Рината Ахметова. Волонтеров встречают всем поселком.

Более 12 миллионов наборов выживания доставил Фонд Ахметова мирным жителям Донбасса. Это спасло более миллиона жизней.

Тоска по родным – это тяжелое испытание, особенно на закате лет. Лидия очень надеется успеть увидеть детей и внуков в родном поселке и под мирным небом.

Источник: ТК «Донбасс»