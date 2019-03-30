Сводка из зоны ООС за 29 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. В течение суток противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 16 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратив 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм. НВФ обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции ВСУ семь раз:

дважды из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Широкино;

из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное;

из станковых противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Лебединское;

из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 12 обстрелов:

из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов четыре раза в районе поселка городского типа Троицкое;

из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-первая трижды районе населенного пункта Новоалександровка;

из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров возле села Крымское;

из артиллерийских систем калибра 152 мм вблизи города Попасная;

из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта хутор Вольный;

из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов вблизи поселка Золотое-4;

из стрелкового оружия около поселка городского типа Зайцево.

В «ЛНР» заявили о 10 обстрелах за сутки. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Желобок, Сокольники, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Веселогоровка. Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов ПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» заявили о 9 обстрелах. Использовались минометы 82 мм, АГС, стрелковое оружие, минометы 120 мм, БТР/БМП. В зоне обстрела оказались Зайцево, Васильевка, Крутая Балка, Донецк (пос. ш-ты Трудовская), Докучаевск, Ленинское. В результате обстрела по направлению поселка шахты Трудовская в Донецке получили повреждения дома по адресам:

ул. Зеленый Гай, 36 – посечена кровля;

ул. Зеленый Гай, 38 – повреждено остекление окон;

ул. Зеленый Гай, 40 – повреждено остекление окон;

ул. Зеленый Гай, 50 – повреждено остекление окон, посечена кровля;

ул. Зеленый Гай, 103 – повреждено остекление окон, посечена кровля.

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.