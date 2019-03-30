Ситуация в пунктах пропуска утром 30 марта: Проезда ожидали 210 авто. Новости

Сегодня утром, 30 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 марта через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 7590 человек и 1090 транспортных средств;
- «Марьинка» – 7135 человек и 1315 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 6085 человек и 1145 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3355 человек и 775 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 7615 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 10/50;
- «Марьинка» – 0/50;
- «Новотроицкое» – 20/40;
- «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Аня: «7:34. В Украине в сторону Горловки на 7:30 (мск) машин 15»;
- Лилия: «7:40. На Никитовке в сторону Украины 5 машин от шлагбаума, где раньше был паспортный»;
- Елена: «7:56. На Никитовке в сторону Украины перед шлагбаумом ГАИ машин нет, перед паспортным 65. Пеших в сторону Украины нет».
КПВВ «Марьинка»:
- s: «5:14. На Каргиле общая очередь на мосту заканчивается: машин 90-100. Льгота 30»;
- Владимир: «5:18. В Курахово из Донецка хвост машин на спуске с моста, это основная»;
- Евгений: «6:59. Каргил в Курахово до моста. Льгота 15. Приехал 5:30 (мск) сейчас 8:00 стою на чебуреках. Движение хорошее. Основная очередь»;
- Juli: «8:12. Каргил: движение хорошее, машин мало. Приехали на бп в 7:30 (мск), в 9:00 прошли ДНР»;
- Juli: «8:17. Из Донецка на Марьинку на украинском бп пешеходов, прилично – весь навес + столько же»;
- Roman: «8:28. Каргил в Украину пусто. В Донецк 30 и 5 льготы».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Р. Х. «6:58. 7:30(мск). Еленовка. На Волноваху 70+30 льготы + 25 в переулке (суперльготы)»;
- Татьяна: «7:44. Новотроицк на Донецк машин 10 до талончиков»;
- Alex: «8:02. Еленовка в Украину до второго туалета»;
- Р. Х.: «8:05. 8.20(мск). Еленовка. На Волноваху 80+15 льготы»;
- Оля: «8:20. 65 общей. До 15 льготы»;
- Татьяна: «8:28. Еленовка на Донецк 20 машин».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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