Ситуация в пунктах пропуска утром 30 марта: Проезда ожидали 210 авто. Новости

Сегодня утром, 30 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 марта через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 7590 человек и 1090 транспортных средств;

«Марьинка» – 7135 человек и 1315 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6085 человек и 1145 транспортных средств;

«Гнутово» – 3355 человек и 775 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7615 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 10/50;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 20/40;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Аня: «7:34. В Украине в сторону Горловки на 7:30 (мск) машин 15»;

Лилия: «7:40. На Никитовке в сторону Украины 5 машин от шлагбаума, где раньше был паспортный»;

Елена: «7:56. На Никитовке в сторону Украины перед шлагбаумом ГАИ машин нет, перед паспортным 65. Пеших в сторону Украины нет».

КПВВ «Марьинка»:

s: «5:14. На Каргиле общая очередь на мосту заканчивается: машин 90-100. Льгота 30»;

Владимир: «5:18. В Курахово из Донецка хвост машин на спуске с моста, это основная»;

Евгений: «6:59. Каргил в Курахово до моста. Льгота 15. Приехал 5:30 (мск) сейчас 8:00 стою на чебуреках. Движение хорошее. Основная очередь»;

Juli: «8:12. Каргил: движение хорошее, машин мало. Приехали на бп в 7:30 (мск), в 9:00 прошли ДНР»;

Juli: «8:17. Из Донецка на Марьинку на украинском бп пешеходов, прилично – весь навес + столько же»;

Roman: «8:28. Каргил в Украину пусто. В Донецк 30 и 5 льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Р. Х. «6:58. 7:30(мск). Еленовка. На Волноваху 70+30 льготы + 25 в переулке (суперльготы)»;

Татьяна: «7:44. Новотроицк на Донецк машин 10 до талончиков»;

Alex: «8:02. Еленовка в Украину до второго туалета»;

Р. Х.: «8:05. 8.20(мск). Еленовка. На Волноваху 80+15 льготы»;

Оля: «8:20. 65 общей. До 15 льготы»;

Татьяна: «8:28. Еленовка на Донецк 20 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.