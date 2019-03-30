Украинские военные уничтожили позиции на «Крокодиле» (Фото). Новости

ВСУ уничтожили позицию незаконных вооруженных формирований на окраине Донецка. Оттуда велись постоянные обстрелы. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени короля Даниила.

«Опорой и основой для обороны Донецка с западного направления считается «Крокодил» – террикон на окраине Петровского района Донецка, с которого контролируется и дорога Красногоровка – Марьинка и сами поселки. Именно так российско-террористические войска на своих интернет-ресурсах говорят о терриконе «Крокодил», на котором до недавнего времени располагались их позиции и наблюдательный пост. Именно оттуда боевики осуществляли систематические обстрелы с применением ПТРК, СПГ, ДШК, а также минометов калибра 82 мм», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что несколько дней назад, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих королевской бригады было осуществлено успешное огневое поражение позиций противника на «Крокодиле».

Также военные опубликовали фото аэросъемки уничтоженных позиций.