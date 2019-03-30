На Донбассе растет количество обстрелов, – ОБСЕ. Новости

Специальная мониторинговая Миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 330 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 115 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к северо-северо-западу от железнодорожного вокзала в Ясиноватой (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от Чермалыка (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя).

Днем 28 марта, осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия вблизи Лозового (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1–2 км к северо-востоку. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал примерно в 250–300 м к востоку от позиции патруля. Команда Миссии благополучно приземлила аппарат.

Вечером 27 и ночью 28 марта камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) зафиксировала примерно 60 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 разрыв минометной мины (неустановленного типа) ориентировочно в 400–800 м к юго-юго-западу.

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом меньше взрывов (примерно 75), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 230 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-северо-западу от Молодежного (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска), к северо-востоку от Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и к западу от Кадиевки (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).

Напомним, ранее пресс-центр Операции объединенных сил сообщил об обострении ситуции на линии разграничения.