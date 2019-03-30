На Донетчине женщина, осужденная за участие в «референдуме» условно, подала апелляцию и получила пять лет тюрьмы. Новости

Апелляционный суд Донецкой области приговорил к реальному заключению женщину, которая обжаловала решение суда первой инстанции, признавшего ее виновной в организации «референдума» «ДНР» в 2014 году и назначил условное наказание. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Жительница Краматорска, 61-летняя Наталья Кравченко подала апелляцию на приговор местного суда в январе. Она просила полностью ее оправдать. Женщина уверяла, что писала письма Денису Пушилину не как к «руководителю ДНР», а как к «координатору МММ». Кроме того, она ссылалась на противоречия в показаниях свидетелей по ее делу, в частности, на то, что они сами участвовали в организации «референдума», но избежали ответственности.

Апелляцию на приговор Кравченко подала и прокуратура. Сторона обвинения отмечала, что условное наказание для женщины слишком мягкое, учитывая тяжесть ее преступления.

В итоге Апелляционный суд прислушался к аргументам прокуратуры, отметив, что не только свидетели, но и протоколы участковой комиссии указывают на ее вину – на документах стоят фамилия и инициалы обвиняемой.

Натальи Кравченко вместо трехлетнего испытательного срока назначили пять лет тюрьмы.

Кравченко изначально не признавала себя виновной в организации «референдума» о признании «ДНР» и, в отличие от других обвиняемых, не шла на сделку со следствием.

Досудебное следствие по ее делу продолжалось с ноября 2017 года, в суд дело передали только в апреле 2018-го. В течение досудебного следствия уголовное производство также открывали против ее сына, Дениса Кравченко. Его подозревали в распространении наркотиков. Впрочем, позже это производство закрыли из-за отсутствия доказательств.