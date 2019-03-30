Марчук рассказал, почему Россия не соглашается на обмен заложниками и пленными. Новости

Россия до результатов выборов в Украине не согласится на обмен пленными и заложниками. Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Путин не раз говорил, что он не будет участвовать в выборах в Украине и до их окончания будут заблокированы любые хоть какие-то позитивные достижения в минском переговорном процессе. В его понимании любой позитивный результат, даже обмен пленными 1 на 1, а мы просили отдать тяжелобольного человека, который находится у них и есть их больной у нас – невозможен. Мы получили отрицательный ответ», – сказал он.

Также Марчук отметил, что украинская сторона получила отказ в обмене 25 украинских заложников, которые находятся в российских тюрьмах, на 25 осужденных в Украине россиян. Также предлагалось осуществить обмен 72 участков НВФ из «Л-ДНР» на 19 украинских пленных, другие варианты. По всем был получен отказ, «потому, что российское руководство считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко запишет это в свой актив во время выборов и это ему поможет во время избирательной кампании».

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова провести обмен пленными с «Л-ДНР» и обменять россиян, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля 30 марта.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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