Прицельный обстрел: В Золотом рассказали о попадании снарядов в мост (Фото). Новости

Обстрел моста, соединяющего прифронтовые Горское и Золотое (Луганская обл.), велся прицельно. Об этом сегодня, 30 марта, на своей на своей странице в Facebook сообщил председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко.

«Судя по характеру попаданий снарядов вчерашний обстрел велся не по направлению, а прицельно. Калибр не 122-й, а 152-й. Били исключительно по мосту, пытаясь его разрушить. Работала ствольная арта. Полностью на цель приводил корректировщик. Эта дрянь живет среди нас», – написал он.

По его словам, координаты моста были верны, но снаряды ложились рядом с мостом. Один из них ударил рядом с газовой трубой. «Мне трудно представить, что бы произошло в случае повреждения газопровода. Несмотря на это, могу сказать одно: Бог бережет Золотое», – отметил он дополнив, что при детальном обследовании моста оказалось, что он все же был разрушен.

«Сегодня, завтра на мосту работают саперы, а с понедельника начнем и мы», – резюмировал Ильченко.

Напомним, в результате обстрела Золотого 29 марта также повреждены дома.

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