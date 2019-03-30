Найдено решение: Краматорску обещают восстановить водоснабжение. Новости

Решение по восстановлению водоснабжения в Краматорске (Донецкая обл.) найдено. Об этом сегодня, 30 марта, на своей на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, к подстанции частного предприятия по временной схеме подключют высоковольтный кабель, который даст возможность запустить насосную станцию ​​и дать людям воду. Сейчас перекрыто движение по улице Юбилейной в районе рынка для проведения работ.

«Это позволит начать подачу воды, не дожидаясь завершения комплексного восстановления системы электро- и водоснабжения. Поясню. Часть Краматорска осталась без воды, поскольку при строительстве "Эпицентра" экскаватором был поврежден высоковольтный кабель, питающий насосную, что находится на Краматорской фильтровальной станции. Поврежденный кабель нужно полностью менять, а это довольно длительный процесс. Поэтому нашли временный вариант решения проблемы», – подчеркнул он.

Пока отсутствует централизованное водоснабжение, организован подвоз воды автоцистернами. График подвоза воды есть на сайте Краматорского водоканала kramvoda.com

Напомним, 28 марта было прекращено водоснабжение большей части Краматорска.