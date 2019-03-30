Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное. Новости

В прифронтовой поселок Опытное (Донецкая обл.), расположенный вблизи Донецкого аэропорта, за два года превратился в призрак, где нет ни одного уцелевшего дома. Оставшиеся там жить люди фактически оставлены один на один со своими проблемами, пишет «Харьковская правозащитная группа».

До войны население поселка составляло 755 человек. До 2014 года в Опытном работала школа, фельдшерский пункт, дворец культуры, станция по выведению селекционных сельскохозяйственных сортов и типография.

По состоянию на ноябрь 2015 года, в поселке оставались 78 мирных жителей. 33 из которых проживали в собственном разрушенном жилье, подвалах или хозпостройках на территории собственных домовладений. 45 мирных жителей проживали в 4 подвалах многоэтажных домов.

Сегодня в поселке остаются постоянно проживать 39 жителей. Это вдвое меньше, чем в 2015 году и в 20 раз меньше, чем до начала боевых действий. Все люди преимущественно одинокие и пенсионного возраста, у которых нет ни физической, ни материальной возможности выехать. Для большинства пожилых и немобильных людей оставшихся здесь, внимание и забота необходимы на ежедневной основе, однако государственные социальные работники здесь не работают последние 5 лет. С начала конфликта в поселке ни разу не видели «скорой помощи», не говоря уже о других благах цивилизации.

Люди выживают благодаря натуральному хозяйству и помощи, предоставляемой гуманитарными организациями. Помощь мирному населению оказывают организации Красный крест, УВКБ ООН, Служба военного-гражданского сотрудничества «CIMIC» и Гуманитарная миссия помощи мирному населению зоны военного конфликта «Пролиска». Аккумулирует помощь у себя дома один из самых молодых жителей поселка – Родион Лебедев, семья которого также неоднократно пострадала в результате ведения боевых действий на территории поселка.

Из-за непрекращающихся боевых действий на протяжении последних пяти лет, в поселке отсутствует газо и водоснабжение, электроэнергия, отсутствует маломальская транспортная инфраструктура, не работают магазины, точки выездной торговли, отделения почтовой связи, нет аптек, нет медицинских учреждений и медработников, нет школ и детских садов. Более 90% жилых домов имеют сильные разрушения.

Единственный способ заехать сегодня в населенный пункт – при помощи военной техники, либо же пешим ходом через минное поле. Самые смелые местные жители с того момента, как оказались на грани выживания, научились лавировать по минному полю, огибая возможные опасные для жизни участки на своем пути для того, чтобы приобрести в Авдеевке продукты или медицинские препараты для себя и своих соседей.

Из-за полного отсутствия любой медицинской помощи, а также из-за невозможности проехать в поселок бригад «скорой помощи», за последние два месяца в населенном пункте умерли двое мирных граждан. Возможность оказать им медицинскую помощь на месте отсутствовала, точно так же, как и возможность вывезти людей для оказания медицинской помощи. Состояние единственной на настоящий момент дороги, ведущей к поселку в осенне-весенне-зимний период настолько плачевно из-за размытости, грязи и снежных заметов, что проезд туда, даже на военной технике, крайне затруднителен.

За годы войны в поселке умерли 30 человек, из них 15 погибли в результате обстрелов. Несколько человек были похоронены в воронках на территории собственных домовладений. Один из жителей прошлой весной покончил с собой, подорвав себя гранатой.

Ситуация в поселке Опытное усугубляется тем, что здесь 5 лет нет власти. Спартаковский сельский совет, которому ранее подчинялся поселок, остался на неподконтрольной правительству Украины территории, а временная администрация так и не создана.

Жители поселка за пять лет войны написали множество коллективных обращений властям Украины с просьбой создать в поселке военно-гражданскую администрацию, однако ВГА здесь так и не появилась до сих пор. Представители власти объясняют свое решение нецелесообразностью этого варианта. Хотя именно создание ВГА в поселке могло бы помочь системно решать проблемы проживающих здесь людей. Гуманитарная миссия «Пролиска» также многократно направляла письма чиновникам с просьбой о создании военно-гражданской администрации, однако эти просьбы игнорируются по сей день. Такая ситуация с нежеланием государства создавать ВГА актуальна еще для нескольких поселков Ясиноватского района. Кроме Опытного это такие поселки как Водяное, в котором проживают около 170 человек, Пески, в которых сегодня остается лишь 8 человек и Северный.

«Какая здесь война. Это душегубка», – говорит жительница поселка Опытное.

Читайте также: