Марчук представил себя на месте Путина и рассказал, что сделал бы для поэтапного развала Украины . Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что он бы сделал на месте президента России при необходимости полностью дестабилизировать ситуацию в Украине.

«Я иногда представляю себя на месте Путина и думаю, что я бы сделал для дестабилизации в Украине. Я исхожу из того, что его задача раздробить Украину и сделать так, чтобы эти части долго-долго выясняли между собой отношения», – сказал он дополнив, что свой прогноз он делает при условии уже произошедшей аннексии Крыма и дестабилизации на Донбассе.

По его словам, в Украине сейчас «демократия в разгуле» и нужно активизировать агентов влияния. Это могут быть люди говорящие патриотическую риторику, которые находятся рядом с центрами принятия решений и умеющие и имеющие возможность повлиять на этот процесс в нужном направлении. «А их в Украине немало и они хорошо замаскированы, проведены на соответствующие уровни», – отметил он дополнив, что в истории разведки нет примеров разоблачения агентов влияния.

Также он считает, что для дестабилизации можно использовать общественные организации. «Создать несколько общественных движений, желательно с хорошо управляемым ядром и базами отхода, чтобы в нужные моменты распыляться, а потом концентрироваться с задачей разгонять демократические процессы так, чтобы результате все друг с другом грызлись», – сказал он.

Еще одной возможностью вносить раскол являются темы тарифов, языка и религии, расшатать ситуацию можно на базе социального тяжелого положения людей.

«Упрощенно, чтобы не расписывать спецоперацию, самое главное — поэтапный развал Украины», – пояснил Марчук.

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