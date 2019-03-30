Марчук предложил схему урегулирования конфликта на Донбасса. Новости

Урегулировать конфликт на Донбассе можно путем небольших компромиссов. Такое мнение представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
По его словам, нужно договариваться и искать компромиссы. В этих переговорах должны участвовать представители России и Украины, которые детально «знают весь контекст» и которым доверяют обе стороны. Путем переговоров и отстаивания своих интересов они должны совместно найти выход из создавшейся ситуации.
При этом он признает, что этот путь «не идеальный и точно не одномоментный, и поэтапный».
«Да, какие-то микро компромиссики. Без этого не получится. Делать нужно так, чтобы не выглядело, что какая-то из сторон победила. Нам, Украине, будет этого хотеться. Но если это будет выглядеть так, что Украина победила – ничего не получится», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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