Наблюдатели ОБСЕ увидели на украинско-российкой границе странный автомобиль с надписью «Детская реанимация». Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые находятся в Каменск-Шахтинском (РФ) и проводят наблюдение на пункте пропуска (ПП) «Донецк», увидели три санитарные машины. Они прибыли со стороны неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области. Об этом говорится в отчете Миссии

Отмечается, что в 9:49 19 марта на ПП «Донецк» со стороны Украины прибыли три санитарные машины. Они примерно 10 минут проходили пограничный контроль и в 10:00 выехали в направлении Российской Федерации. На борту одной из санитарных машин была надпись на русском языке «Детская реанимация». Проблесковые маячки на санитарных машинах не мигали.

В тот же день в 19:17 со стороны Российской Федерации на этот ПП прибыла санитарная машина с указанной выше надписью. Пройдя пограничный контроль, она выехала в сторону Украины. Из-за интенсивного движения в эту смену наблюдатели не имели возможности заметить какие‑либо иные детали. Проблесковые маячки были выключены.