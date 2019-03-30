Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат миссии в Украине еще на год. Новости

Постоянный совет ОБСЕ 29 марта продлил мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине на один год. Об этом говорится на сайте организации.

«Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине еще на один год, и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах», – говорится в сообщении.

Лайчак отметил, что наблюдатели СММ – «это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества», которые способствуют предотвращению дальнейшей эскалации.

Кроме того, Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан выразил благодарность всем 57 государствам-участникам ОБСЕ за поддержку Миссии после принятия вчера консенсусного решения о продления строка действия мандата СММ ОБСЕ еще на один год.

«Миссия продолжит выполнять свой мандат и содействовать снижению напряженности, обеспечению мира и безопасности в Украине», – заявил посол Апакан.