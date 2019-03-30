СБУ накануне выборов патрулирует улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты. Новости

Бойцы спецподразделения ЦСО «А» СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине. ОБ этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Как отметил Председатель Службы Василий Грицак: «Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают. Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это – демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое».

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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