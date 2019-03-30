В Новодонецком заработал спорткомплекс с бассейном (Фото). Новости

Волейболом, футболом, дзюдо, гимнастикой и даже плаванием и аквааэробикой теперь будут заниматься жители Доброполья (Донецкая обл.) в обновленном спорткомплексе, который открылся в Новодонецком. Его торжественное открытие после капремонта стало настоящим праздником для региона, в котором живут более 100 тысяч человек. На протяжении года его смогут посещать около 12 тысяч детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Жемчужина» обновленного комплекса – современный 25-метровый бассейн. Жительница Новодонецкого Любовь говорит, что очень ждала открытия: «Здесь сделали такой шикарный ремонт. Мне очень нравится плавать. И теперь я обязательно будут делать это в бассейне зимой и летом».

Капремонт и переоснащение длились полтора года и обошлись более чем в 14 млн грн. Деньги на масштабную реконструкцию дали Государственный фонд регионального развития, Донецкая областная администрация, Добропольский горсовет и компания ДТЭК.

«Этот прекрасный Дворец спорта в Новодонецком – хороший пример совместной работы власти, бизнеса и общества. ДТЭК присоединился к обновлению спорткомплекса, ведь мы прекрасно понимаем, что за такими объектами – будущее. Мы хотим, чтобы у наших сотрудников были счастливые семьи, активные и здоровые дети. И очень благодарны Фонду регионального развития, областным и местным властям за то, что они поддерживают такие важные и нужные проекты», – отмечает руководитель департамента по устойчивому развитию ДТЭК Энерго Виктория Гриб.

Новый спорткомплекс оборудован всем необходимым для занятий футболом, волейболом, баскетболом, дзюдо и боксом. Есть и современный тренажёрный зал. Теперь здесь будут проходить спортивные соревнования регионального и всеукраинского уровней.

«У нас начинают работать 8 секций. И мы уже видим насколько это радует наших жителей. Перед нашим поселком открываются большие перспективы. И мы планируем организовать подвоз детей еще из шести сельсоветов, которые присоединятся к Большому Доброполью. И качественные занятия спортом будут доступны как можно большему количеству детей. Хочется, чтобы подрастающее поколение, да и все жители Большого Доброполья, были здоровыми, крепкими и в хорошей спортивной форме», – рассказал голова пгт Новодонецкое Дмитрий Бражников.