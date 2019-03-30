Обстрел Верхнеторецкого: Ранен мирный житель. Новости

В результате обстрела Верхнеторецкого (Донецкая обл.) ранен 30-летний мужчина. Он получил осколочные ранения в собственном дворе. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Нацполиция.

Отмечается, что обстрел произошел вчера около 18:00. Один из снарядов взорвался на улице Октябрьской прямо перед воротами частного домовладения, а его хозяин в это время находился во дворе. Первую помощь раненому оказали военные медики и направили его в больницу Торецка.

В обстрелянном районе работала следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.