В «ДНР» придумали, как «вручить» президенту Украины Петру Порошенко «орден». Главная

В «ДНР» придумали, как «вручить» президенту Украины Петру Порошенко «орден», который они сделали, пишут российские СМИ.

«Наши кузницы отлили более мелкий орден, который будет передан Порошенко. А "книгу позора" собираются передать во время Минских переговоров», – отметила сторонник «ДНР» Ольга Жукова

Она сообщила, что после «тура» по Донецку орден будет выставлен на КПП у линии соприкосновения в Горловке.

Напомним, на воскресенье, 31 марта, в неподконтрольном украинской власти Донецке готовится масштабная провокация. В день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади города запланировано массовое мероприятие. Во время акции планируется на камеры российских СМИ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Петра Порошенко и виртуально «вручить» ему «орден» или «медаль Иуды».

Как ранее сообщалось, в надписи на «ордене», который собирались виртуально «вручить» президенту Украины Петру Порошенко, и который привезли в неподконтрольную украинской власти Горловку, допустили грамматическую ошибку.