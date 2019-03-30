Избирательные участки на линии разграничения охраняют 260 полицейских (Фото). Новости

На линии разграничения охрану избирательных участков обеспечивают более 260 полицейских. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Национальная полиция Украины.

В прифронтовых районах Донетчины расположены 2 окружные избирательные комиссии в Зайцево и Марьинке и 130 избирательных участков, из которых 25 специальных участков для голосования военнослужащих.

«Для их круглосуточной охраны и обеспечения общественной безопасности в день выборов задействованы максимальные силы полиции. Они несут службу в рамках операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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