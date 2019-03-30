Экс-полузащитник «Динамо» рассказал о преимуществе «Донбасс Арены» для «Шахтера». Новости

Экс-полузащитник «Динамо» Андрей Богданов считает, что для «Шахтера» стадион «Донбасс Арена» был огромным преимуществом. Об этом он заявил накануне матча четвертьфинале Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо», который состоится в Харькове.

«"Динамо" и "Шахтер" – это принципиальные соперники. Я думаю, у обеих команд будет запредельная мотивация выиграть и пройти в следующую стадию, показав свою силу. Не думаю, что будет ротация состава, потому победа в этом матче очень важна. В таких матчах важную роль будет играть и мотивация, футболисты будут выкладываться и отдавать все силы на поле. Матчи между "Шахтером" и "Динамо" всегда нервные и проходят в упорной борьбе, поэтому фаворита не могу назвать. Будет настоящий бой, так же, как команды бьются за очки в чемпионате. Этот матч смело можно назвать финалом», – сказал он.

Вспоминая аналоичный матч 7 лет назад в Донецке он отметил, что «Донбасс Арена» была огромным преимуществом для «Шахтера».



«Сейчас "Шахтер" не играет дома. Я считаю, что ОСК "Металлист" – это нейтральное поле. Если придет полный стадион, я думаю футболистам и "Шахтера", и "Динамо" приятно играть при заполненных трибунах. Но я считаю, что это более нейтральное поле. Раньше атмосфера на "Донбасс Арене" была в таких матчах потрясающая, видно было, что это 12-й игрок для "Шахтера"», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце мая 2018 года на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер». А в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

Также в «ДНР» показали, как восстанавливают «Донбасс Арену». Кроме того, дончане показали, в каком состоянии находится парковая территория вокруг стадиона. Напомним, что в «ДНР» проводят экскурсионные туры по стадиону «Донбасс Арена».

Источник: Sport.ua

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