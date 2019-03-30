В Станице Луганской в разрушенной обстрелами кухне наладили выращивание грибов (Фото). Новости

Житель Станицы Луганской (Луганская обл.) за грант от Международного Комитет Красного Креста в Украине начал выращивание грибов. Для этого ему пришлось восстановить разрушенную обстрелами летнюю кухню. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.

«В конце прошлого года Виталий из Станицы Луганской получил грант МККК на воплощение своей бизнес-идеи. Имея опыт выращивания овощей и цветов, Виталий и его жена решили заняться разведением шампиньонов. Для этого они собственноручно отремонтировали почти полностью разрушенную обстрелами летнюю кухню. Тонкостям выращивания грибов супругов научилось через интернет. За несколько месяцев они смогли наладить продажу собственной продукции и сегодня едва успевают удовлетворять спрос», – говорится в сообщении.

Отмечается, что цветы и овощи теперь выращивают только для собственных нужд, а вот новый бизнес планируют продолжать даже когда грантовой поддержки уже не будет.