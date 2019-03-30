Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Platinum Eagle (Фото). Новости

Военнослужащие батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины приняли участие в десятидневных многонациональных учениях «Platinum Eagle-2019», проходивших в Румынии. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в Министерстве обороны.

«В Румынии завершились многонациональные учения с участием военнослужащих одного из отдельных батальонов морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение десяти дней морпехи делились полученным боевым опытом с представителями армии США, Грузии, Румынии, Болгарии и Молдовы, перенимали опыт тактических действий в составе многонационального подразделения. При этом в Минобороны подчеркнули, что украинские военные, «как и всегда, продемонстрировали качественный результат работы, на чем акцентировали руководители учений».

В то же время, по данным ведомства, в марте состоялась только одна из частей этих многонациональных учений, к концу текущего года «Platinum Eagle-2019» пройдет еще несколько раз по разным сценариям, участие в которых примут и другие подразделения морской пехоты.

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