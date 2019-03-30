Водоснабжение Краматорска восстановили, – Куць. Новости

Водоснабжение Краматорска (Донецкая обл.) восстановили: проложили подземную высоковольтную линию и запустили насосы фильтровальной станции. Сейчас система заполняется водой, в кранах в многоэтажках она будет через два-три часа. Об этом сегодня, 30 марта, на своей на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«У жителей Краматорска прошу прощения за неудобства. Убежден, что действиям тех, кто привел к возникновению этой ситуации, будет дана надлежащая правовая оценка», – написал он.

Напомним, 28 марта было прекращено водоснабжение большей части Краматорска. Причиной стало повреждение экскаватором высоковольтного кабеля, питающего насосную, что находится на Краматорской фильтровальной станции.