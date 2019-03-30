Украина переходит на летнее время: Не забудьте перевести стрелки часов. Новости

В воскресенье, 31 марта, Украина перейдет на летнее время. Стрелки нужно переводить на час вперед в ночь с 30 на 31 марта, в три часа.

Первыми стали переходить на зимнее и летнее время страны Европы. Перевод был обусловлен сменой длины светового дня и экономией электричества.

В Украине практика перевода часов существует с 1981 года. В 2011 уже в независимом государстве пытались отменить перевод часов, но потом эту практику снова вернули.

Одновременно с Украиной на летнее время перейдут еще более 70 стран. А вот в России и Беларуси отказались от сезонного времени. Не переводят стрелки часов и на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.