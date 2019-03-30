На Луганщине полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку. Новости

В Лисичанский отдела полиции обратился житель города Новодружеск (Луганская обл.), который сообщил о том, что 13-летняя дочь его сожительницы еще вчера пошла в школу и до настоящего времени не вернулась. Мобильный телефон девушки отключен. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

На поиски несовершеннолетней был ориентирован сотрудников ювенальной превенции ГУНП, личный состав Лисичанского отдела полиции, патрульные наряды и приданные силы. Ориентировка примет девушки была направлена на блокпосты.

Проверив все возможные места пребывания девушки, авто и железнодорожный вокзалы, развлекательные заведения полицейские нашли девушку. Как выяснилось, она все это время гуляла с друзьями. Жертвой преступления девушка не стала. После профилактической беседы она была направлена в Центр социально-психологической реабилитации для детей.

Решается вопрос относительно привлечения родителей ребенка к административной ответственности по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» кодекса Украины об административных правонарушениях.