Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте. Новости

Для голосования на выборах президента 31 марта 2019 года в Луганской области насчитывается наименьшее число избирателей, а Донецкая – находится на 7-м месте. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

Согласно ЦИК, страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Ориентировочное количество избирателей – 29 млн 789 тыс. 643 чел.

Отметим, что на выборах президента неподконтрольные Украине территории не учитываются.

Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8).

По данным ЦИК, ранжирование регионов страны по числу граждан с правом голоса выглядит следующим образом:

№ Регіон України Орієнтовна кількість виборців Кількість округів Кількість виборчих дільниць виборців % до загальної кількості иб-ців 1 Дніпропетровська область 2 503 471 8,4% 17 1773 2 м. Київ 2 166 410 7,3% 13 1106 3 Харківська область 2 064 179 6,9% 14 1681 4 Львівська область 1 931 162 6,5% 12 2136 5 Одеська область 1 768 238 5,9% 11 1465 6 Київська область 1 483 692 5,0% 9 1423 7 Донецька область 1 435 688 4,8% 12 1211 8 Запорізька область 1 363 951 4,6% 9 1126 9 Вінницька область 1 234 760 4,1% 8 1650 10 Полтавська область 1 120 296 3,8% 8 1261 11 Івано-Франківська область 1 055 280 3,5% 7 1034 12 Хмельницька область 1 001 059 3,4% 7 1537 13 Черкаська область 977 928 3,3% 7 1097 14 Житомирська область 962 381 3,2% 6 1452 15 Закарпатська область 945 710 3,2% 6 811 16 Миколаївська область 876 994 2,9% 6 926 17 Сумська область 869 345 2,9% 6 1000 18 Рівненська область 853 659 2,9% 5 1006 19 Херсонська область 820 081 2,8% 5 773 20 Чернігівська область 817 235 2,7% 6 1092 21 Тернопільська область 813 001 2,7% 5 1183 22 Волинська область 765 214 2,6% 5 1129 23 Кіровоградська область 734 793 2,5% 5 915 24 Чернівецька область 690 165 2,3% 4 565 25 Луганська область 534 951 1,8% 6 536 Всього 29 789 643 100% 199 29 888

При этом согласно полному числу избирателей, с учетом неподконтрольных Украине территорий, Донецкая область занимала 1-е место в стране. Так, по информации Государственного реестра избирателей, в полный ориентировочный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 составлял 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число было представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей были зарегистрированы за линией разграничения.