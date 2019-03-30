Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте

ДН

30.03.19 22:31dnews.dn.uaНовости

Скриншот сайта ЦИК

Для голосования на выборах президента 31 марта 2019 года в Луганской области насчитывается наименьшее число избирателей, а Донецкая – находится на 7-м месте. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

Согласно ЦИК, страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Ориентировочное количество избирателей – 29 млн 789 тыс. 643 чел.

Отметим, что на выборах президента неподконтрольные Украине территории не учитываются.

Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8).

По данным ЦИК, ранжирование регионов страны по числу граждан с правом голоса выглядит следующим образом:

Регіон України

Орієнтовна кількість виборців

Кількість округів

Кількість виборчих дільниць

виборців

% до загальної кількості иб-ців

1

Дніпропетровська область

2 503 471

8,4%

17

1773

2

м. Київ

2 166 410

7,3%

13

1106

3

Харківська область

2 064 179

6,9%

14

1681

4

Львівська область

1 931 162

6,5%

12

2136

5

Одеська область

1 768 238

5,9%

11

1465

6

Київська область

1 483 692

5,0%

9

1423

7

Донецька область

1 435 688

4,8%

12

1211

8

Запорізька область

1 363 951

4,6%

9

1126

9

Вінницька область

1 234 760

4,1%

8

1650

10

Полтавська область

1 120 296

3,8%

8

1261

11

Івано-Франківська область

1 055 280

3,5%

7

1034

12

Хмельницька область

1 001 059

3,4%

7

1537

13

Черкаська область

977 928

3,3%

7

1097

14

Житомирська область

962 381

3,2%

6

1452

15

Закарпатська область

945 710

3,2%

6

811

16

Миколаївська область

876 994

2,9%

6

926

17

Сумська область

869 345

2,9%

6

1000

18

Рівненська область

853 659

2,9%

5

1006

19

Херсонська область

820 081

2,8%

5

773

20

Чернігівська область

817 235

2,7%

6

1092

21

Тернопільська область

813 001

2,7%

5

1183

22

Волинська область

765 214

2,6%

5

1129

23

Кіровоградська область

734 793

2,5%

5

915

24

Чернівецька область

690 165

2,3%

4

565

25

Луганська область

534 951

1,8%

6

536

 

Всього

29 789 643

100%

199

29 888

 

При этом согласно полному числу избирателей, с учетом неподконтрольных Украине территорий, Донецкая область занимала 1-е место в стране. Так, по информации Государственного реестра избирателей, в полный ориентировочный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 составлял 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число было представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей были зарегистрированы за линией разграничения.

Комментарии