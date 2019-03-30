Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте. Новости

Для голосования на выборах президента 31 марта 2019 года в Луганской области насчитывается наименьшее число избирателей, а Донецкая – находится на 7-м месте. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.
Согласно ЦИК, страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Ориентировочное количество избирателей – 29 млн 789 тыс. 643 чел.
Отметим, что на выборах президента неподконтрольные Украине территории не учитываются.
Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8).
По данным ЦИК, ранжирование регионов страны по числу граждан с правом голоса выглядит следующим образом:
№
Регіон України
Орієнтовна кількість виборців
Кількість округів
Кількість виборчих дільниць
виборців
% до загальної кількості иб-ців
1
Дніпропетровська область
2 503 471
8,4%
17
1773
2
м. Київ
2 166 410
7,3%
13
1106
3
Харківська область
2 064 179
6,9%
14
1681
4
Львівська область
1 931 162
6,5%
12
2136
5
Одеська область
1 768 238
5,9%
11
1465
6
Київська область
1 483 692
5,0%
9
1423
7
Донецька область
1 435 688
4,8%
12
1211
8
Запорізька область
1 363 951
4,6%
9
1126
9
Вінницька область
1 234 760
4,1%
8
1650
10
Полтавська область
1 120 296
3,8%
8
1261
11
Івано-Франківська область
1 055 280
3,5%
7
1034
12
Хмельницька область
1 001 059
3,4%
7
1537
13
Черкаська область
977 928
3,3%
7
1097
14
Житомирська область
962 381
3,2%
6
1452
15
Закарпатська область
945 710
3,2%
6
811
16
Миколаївська область
876 994
2,9%
6
926
17
Сумська область
869 345
2,9%
6
1000
18
Рівненська область
853 659
2,9%
5
1006
19
Херсонська область
820 081
2,8%
5
773
20
Чернігівська область
817 235
2,7%
6
1092
21
Тернопільська область
813 001
2,7%
5
1183
22
Волинська область
765 214
2,6%
5
1129
23
Кіровоградська область
734 793
2,5%
5
915
24
Чернівецька область
690 165
2,3%
4
565
25
Луганська область
534 951
1,8%
6
536
Всього
29 789 643
100%
199
29 888
При этом согласно полному числу избирателей, с учетом неподконтрольных Украине территорий, Донецкая область занимала 1-е место в стране. Так, по информации Государственного реестра избирателей, в полный ориентировочный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 составлял 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число было представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей были зарегистрированы за линией разграничения.
Комментарии