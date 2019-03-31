Сегодня – выборы президента: Куда идти, что брать и как голосовать. Новости

Сегодня, 31 марта, – день голосования на выборах президента Украины.

Избирательные участки для граждан откроются в 08:00 и будут работать до 20:00.

Чтобы проголосовать, нужно прийти на свой избирательный участок (уточнить можно на сайте Госреестра избирателей). Это не относится к гражданам, которые по состоянию здоровья голосует на дому или по иным причинам – на спецучастках (больницы, места заключения и пр.).

По закону «О выборах президента Украины», право голоса имеют граждане Украины, которым на момент дня голосования исполнилось 18 лет.

Дома. Не забудьте взять паспорт гражданина Украины (в виде книжечки или ID-карты), без него вы не проголосуете. Также можно взять шариковую ручку, чтобы расписываться в документах и отразить свой выбор в бюллетени (хотя шариковые ручки должны быть в кабинках для голосования). Людям с проблемами зрения – не забыть очки. С учетом, что возможны очереди, запаситесь водой и «перекусом».

На избирательном участке. Придя на участок, необходимо подойти к столу членов участковой избирательной комиссии (УИК). Они проверят ваш паспорт, наличие вас в списке избирателей.

Член УИК заполнит верхнюю часть вашего бюллетеня (отрывной контрольный талон) – укажет свои данные и номер голосующего в списке избирателей. Вы должны будете расписаться дважды – в списке избирателей и на контрольном талоне. Член УИК оторвет контрольный талон и выдаст вам бюллетень.

Обратите внимание, что на бюллетене обязательно должна стоять печать комиссии. Без нее бюллетень считается недействительным. Печати нет – тут же сообщите членам УИК.

Бюллетень и голосование. На выборах 31 марта длина бюллетеня составляет 80 см. На нем в алфавитном порядке без нумерации указаны фамилии 39-ти кандидатов в президенты (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы). Напротив фамилий находится квадрат, в котором нужно сделать отметку о своем выборе.

С бюллетенем вы следуете в кабинку для голосования, в которой вы можете находиться только сами (исключение – человек с физическими ограничениями, который не может заполнить бюллетень лично). Для голосования ставите или «галочку» P, или «плюсик» Ê в квадрате около фамилии своего кандидата. Если будут какие-либо еще пометки, бюллетень может быть признан испорченным.

Если вы испортили бюллетень случайно – подойдите к члену УИК, вам предложат написать заявление и выдадут новый. Новый бюллетень можно получить только один раз и только в обмен на испорченный.

В кабинке для голосования запрещено проводить фото- и видеосъемку.

Выйдя из кабинки, вы подходите к урне и бросаете в нее свой бюллетень. Выносить бюллетень за территорию избирательного участка – запрещено.

Нарушения. Если вы заметили какое-либо нарушение избирательного процесса – обратитесь к членам комиссии или официальным наблюдателям, которые находятся на участке в день выборов. Также на участке дежурят сотрудники полиции, которых вы также можете поставить в известность о случившемся.

Рядом с избирательным участком. В день голосования рядом с избирательным участком (не на всех, выборочно) могут находиться представители экзитполов. Экзитпол – опрос в день голосования на выходе из избирательных участков, участие в опросе не обязательное – по желанию. Представители экзитполов опрашивают не всех принявших участие в голосовании, а выборочно, согласно разработанной ими формуле.

Для проведения таких опросов 31 марта подали заявки 5 компаний. Представители ведущий социологических групп будут проводить «Национальный экзитпол 2019», результаты которого огласят после закрытия участков.

Сотрудники «Национального экзитпола» при общении с избирателем будут применять методику «тайного голосования» – респондент самостоятельно заполняет бумажную анкету (в ней сообщает, за кого проголосовал), и сам вбрасывает ее в ящик экзитпола. Опрашиваемый не будет знать, что ответил избиратель.

«Национальный экзитпол» – одно из средств защиты от фальсификаций, который определит ориентировочное число проголосовавших за тех или иных кандидатов на определенных участках.

Результаты выборов. Официальные результаты выборов, прошедших 31 марта, должны быть объявлены не позднее 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), будет назначен второй тур выборов. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

Читайте также: