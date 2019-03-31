В Украине начались выборы президента. Новости

Сегодня, 31 марта, в 8:00 по всей Украине (кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма) открылись избирательные участки для проведения первого тура выборов президента страны.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия на подконтрольной Украине территории зарегистрировала 29 млн 789 тыс. 643 избирателей. Страна поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

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